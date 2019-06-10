На Херсонщине в колодце для полива погибли два человека и еще двое отравились неизвестным газом

10 июня, в селе Казачьи Лагеря, Херсонской области, в колодце для полива во время проведения работ погибли два человека. Еще двое отравились неизвестным газом, когда пытались их спасти.

Об этом сообщает «Корреспондент.net» со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской облгосадминистрации.

«На глубине примерно 12 метров во время проведения работ с бензопомпой погибли два человека и еще двое получили отравление неизвестным газом при попытке спасти предыдущих. В 18:45 силами личного состава пожарно-спасательного подразделения тела погибших и двое пострадавших достали на поверхность», – говорится в сообщении.

Для установления точной причины смерти тела погибших направили на экспертизу. Один из выживших пострадавших от госпитализации отказался, другого доставили в больницу.

Также напомним, как в Днепропетровской области в колодце нашли тело беременной женщины.