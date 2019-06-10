В центре Николаева столкнулись «скорая» и автомобиль следователей по ДТП

В Николаеве в понедельник, 10 июня, столкнулись карета скорой медицинской помощи и автомобиль управления расследования преступлений в сфере транспорта ГУ Нацполиции области.

Соответствующее видео опубликовали в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Оба автомобиля двигались по улице Пушкинской со стороны улицы Никольской в направлении улицы Большой Морской. За пересечением с улицей Спасской водитель «скорой» с левого ряда начал перестраиваться в правый и задел автомобиль полиции, который двигался в правой крайней части дороги.

Напомним, как на Николаевщине легковушка выехала на «встречку» и врезалась в грузовик.