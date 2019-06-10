На Николаевщине за два дня спасатели потушили пять пожаров

За 9-10 июня николаевские спасатели потушили пять пожаров, которые возникл в жилых и нежилых помещениях.

Об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Случаи пожара произошли в селе Котелка, Вознесенском районе и в городе Николаеве.

Сообщается, что 9 июня в 10:12 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре неэксплуатируемого здания в пгт Котелка. К месту происшествия направили дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части. В 10:22 пожар локализован и в 11:17 ликвидирован на площади 35 квадратных метров.

В 16:14 сообщили о пожаре кровли дома в садово-виноградном обществе «Прибужье», в Николаеве. Здесь спасатели 5 ДПРЧ в 17:25 потушили пожар на площади 36 квадратных метров.

Следующий звонок на спецлинию 101 поступил в 17:19. Сообщили, что по улице Школьная села Щербани Вознесенского района горит хозяйственное здание и сено. На тушение привлекались спасатели 12 ДПРЧ, работники отдельного поста «Щербани» и два трактора частного предприятия «Авангард-2005». Совместными усилиями в 18:05 пожар локализован и в 19:00 ликвидирован на площади 50 квадратных метров. Благодаря быстрым действиям от огня спасено 6 тонн сена.

В этот же день в 19:39 в Службу спасения сообщили о пожаре на кухне однокомнатной квартиры по улица Озерная, в Николаеве. По приезду дежурных караулов 2 и 3 ДПРЧ установлено, что горит газовая плита и газовый счетчик. В 19:53 пожар был ликвидирован и в 19:57 полностью ликвидирован на площади 2 метра. Пожарные от уничтожения спасли квартиру. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газовыми приборами.

10 июня в 1:56 сообщили о пожаре в неэксплуатируемом жилом доме по улице Центральная села Таборовка Вознесенского района. По прибытию дежурный караул обнаружил горящий диван. И уже в 02:20 пожар ликвидирован на площади 5 квадратных метров.

В большинстве случаев причины пожаров устанавливаются.

Всего к работе привлекли 28 человек личного состава и 6 единиц техники. Дополнительно работала аварийная бригада ОАО «Николаевгаз» и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, 9 июня пожарные дважды тушили пожары транспортных средств.