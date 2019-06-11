Задержание Голунова: Что происходило на суде и кто из знаменитостей поддержал журналиста

Журналиста российского издания «Медуза» Ивана Голунова задержали 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Официально задержание оформили лишь через 13 часов, все это время журналисту не давали связаться с адвокатами. 8 июня прошел суд, который отправил Голунова под домашний арест на время следствия.

Редакция «Преступности.НЕТ» собрала информацию о том, как проходил суд и что происходит на сегодняшний момент.

Ранее сообщалось, что Голунова задержали на улице. На просьбу представиться ответили: «А ты не догадываешься? Уголовный розыск!», скрутили и посадили в автомобиль, при этом изъяв у него ключи от квартиры. Пока Голунов сидел в автомобиле, у него потребовали разблокировать его телефон, но он этого не сделал. Позже ГУВД Москвы сообщили о том, что нашли у него в квартире свертки с наркотическим веществом, а в сумке пять шариков наркотика мефедрона. Сам Годунов говорит, что пакеты с порошком подкинули ему и в сумку, и в квартиру, поскольку при задержании несколько сотрудников забрали у него ключи, пока он находился в автомобиле около 30 минут, а сумка во время допроса в отделении несколько раз исчезала из виду. Позже на сайте ГУВД Москвы были опубликованы фотографии якобы из квартиры Голунова, где на полках лежат большие пакеты с белым порошком. Коллеги журналиста тут же заявили, что фотографии были сделаны не в квартире Голунова, что позже признали и сами правоохранители.

Протокол о задержании оформили только через 13 часов. Все это время Голунову не давали возможности связаться с адвокатом. Сам журналист утверждает, что на допросе в отделении, во время медицинского освидетельствования, его несколько раз ударили по лицу. Когда Голдунова доставили в наркодиспансер, он еще раз потребовал адвоката, в чем ему отказали – тогда журналист схватился за стул, правоохранители начали тянуть его за руки, он упал и ударился головой. Затем его начали тащить по полу.

«Я оцарапал кисть правой руки, когда меня тащили. Внизу лестницы я лежал на земле, меня волокли, и [сотрудник полиции по имени] Максим надавил мне ногой на грудь. Другой сотрудник по имени Максим ударил меня кулаком в щеку», - говорится в показаниях Голунова.

В ГУВД Москвы факт избиения отрицают. Кроме того, у журналиста отказались брать пробы с рук и пальцев, чтобы доказать употребление наркотиков.

Адвокату Дмитрию Джулаю следствие не предоставило материалов дел, даже после составления протокола о задержании.

8 июня состоялось первое судебное заседание. У здания Никулинского суда собрались журналисты и публичные деятели. Корреспондент издания «Медуза» отметил, что к середине дня у суда собралось уже около двухсот человек – все пришли поддержать Ивана Голунова. Его коллеги не верят в обвинения ГУВД и говорят о том, что журналисту подбросили наркотики. Иван Голунов известен тем, что занимается расследованиями коррупционных преступлений – он не раз изобличал власти Москвы в краже денег на всевозможных тендерах. Также его коллеги из издания «Медуза», включая руководство, рассказывают о том, что за несколько дней до задержания Голунову поступали угрозы.

Несколько журналистов, работавших с Иванов Голуновым в других редакциях, рассказали о том, что он никогда не пил и уж тем более не употреблял наркотиков. В «Медузе» рассказывают, что журналистка Мария Лекух, с которой Иван работал вместе на телеканале «Дождь», вспомнила, как однажды с коллегой пыталась в шутку заставить Голунова выпить бокал вина.

«Но он увернулся от нас — как уж. О наркотиках даже говорить ничего не хочу. У меня ощущение, что сейчас происходит убийство — меня в том числе. Я очень нехорошо себя чувствую, хотя я понимаю, что Ваня чувствует себя гораздо хуже», - поделилась журналистка.

Через какое-то время собравшиеся у здания суда узнали, что Голунову стало плохо и у нему вызвали бригаду скорой помощи – сначала одну, которую к нему не пустили, потом еще две. Предварительно у журналиста диагностировали сотрясение мозга, перелом ребер и множественные гематомы, однако позже – в больнице, куда его увезли, врач-травматолог, хирург, терапевт и невропатолог заявили, что состояние Голунова удовлетворительное и отказали в госпитализации. Стоит отметить, что на осмотр адвокатов Голунова не пустили.

В поддержку журналисту к зданию суда приехала Ксения Собчак. Она отметила, что знакома с Иваном Голуновым и не сомневается в его невиновности.

«Ваня разоблачал коррупцию, из-за его расследований отменили два коррупционных тендера в Москве. Его расследования меняли нашу реальность. Человек, который в ежедневном режиме нападает на власть, не будет устраивать у себя дома нарколабораторию. Он понимал, чем он занимается, в какой стране он живет, у него не было никаких иллюзий на эту тему», - сказала Ксения Собчак.

Многие журналисты высказывали свои опасения относительно их деятельности на территории России.

«Мне не нравится жить в стране, в которой у меня дома могут найти завод по изготовлению наркотиков и посадить на 15 лет, потому что кто-то мной недоволен. И неважно, какая у меня профессия», - заявил главред телеканала RTVI Алексей Пивоваров.

Автозак с Голуновым встретили с криками «Свободу!». В зале заседания, перед началом суда с журналистом успели поговорить его коллеги. Издание «Медуза» отмечает, что Иван был растроган вниманием и пытался шутить.

Заседание по делу Голунова началось около 9 часов вечера. Судья сразу отклонила несколько ходатайств со стороны защиты, в том числе и ходатайство об отсрочке заседание в связи с тем, что адвокаты не успели ознакомиться с материалами дела и не согласовали позицию с подзащитным. В ответ на это судья Михаил Максимов отметил: «Подзащитный рядом с вами - согласовывайте».

Адвокаты еще несколько раз заявляли, что им для ознакомления с делом дали всего 15 минут, они не присутствовали на следственных действиях. Адвокат Ольга Динзе напомнила судье, что такими действиями следствие нарушает право Голунова на защиту.

«Мы вправе высказать свое отношение к обоснованности обвинения, но мы не можем этого сделать, так как не смогли с ними ознакомиться, — заявила она. — Мы не смогли также обсудить дело с подзащитным, потому что он был в больнице» - заявила адвокат.

Несмотря на это, суд ходатайство отклонил. После этого адвокат Джулай заявил, что обыск в квартире журналиста нельзя считать законным – на момент обыска Голунов уже несколько часов сидел в наручниках, а по показаниям понятого пакет с белым порошком, найденный у журналиста в рюкзаке, лежал поверх остальных вещей. Это может свидетельствовать о том, что наркотики могли подбросить. Кроме того, защита предоставила суду характеристики коллег Голунова, в которых утверждается, что он не употреблял алкоголь и наркотики, ведет здоровый образ жизни, а также досконально владеет законодательством РФ. Все эти материалы и характеристики суд приобщил к делу.

В итоге адвокаты попросили у суда меру пресечения в виде домашнего ареста, объяснив это тем, что к Голунову может применяться физическое и моральное насилие в СИЗО. Сторона обвинения выступила против, заявив, что Голунов употребляет наркотики, не живет по месту регистрации и имеет загранпаспорт, а значит может сбежать из страны. Адвокаты, в ответ на это, отметили, что в ходе досмотра Голунова у него обнаружили загранпаспорт и, если бы боялись, что он может сбежать, изъяли бы его.

«Нет доказательств того, что мой подзащитный пытался скрыться или воспрепятствовать следственным действиям или задержанию», - сказала сторона защиты.

Перед принятием решения суд обратился к самому Голунову. Как пишет «Медуза», журналист говорил спокойно и размеренно, но судья постоянно его перебивал. Несмотря на это, Иван Голунов успел сказать, что отрицает обвинения, которые ему предъявлены, ни в чем не виноват и готов сотрудничать со следствием, «если оно будет придерживаться правил игры».

Все это время за окнами люди, собравшиеся у здания, кричали «Свободу!». Пока судья удалился в совещательную комнату, к Голунову подошли журналисты. Сам Иван сказал, что статью, которая предусматривает тюремное заключение от 10 до 20 лет, ему вменяют из-за его нового расследования о похоронном бизнесе, в котором замешаны «высокие чины». Голунов рассказал, что накануне задержания успел отдать черновики статьи руководству «Медузы».

Судья постановил домашний арест на два месяца. После этого Голунова, под общие крики «Иван! Иван!» увезли на очередные следственные действия. Домой его доставили поздно ночью.

Сообщается, что анализы на содержания наркотических веществ в крови Голунова оказались чистыми. А в понедельник, 10 июня, телеканал "Дождь" сообщил, что дело Голунова из МВД в Следственный комитет. В комитете отказались комментировать, почему это было сделано.