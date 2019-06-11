Перепутала двери, – в Британии пассажирка хотела найти туалет и случайно открыла аварийный выход в самолете

В аэропорту британского города Манчестер на 7 часов задержали вылет рейса Пакистанских международных авиалиний за того, что пассажирка случайно открыла аварийный выход, ошибочно полагая, что это дверь туалета.

Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на издание «Daily Mail».

Аварийный трап раскрылся, и всех 37 пассажиров высадили, а в самолет Boeing 737-340 вызвали инженеров. Представитель авиакомпании заявил:

«Самолет был припаркован на взлетно-посадочной полосе, когда трап открылся, поэтому никакой угрозы не было», - сообщает издание.

Напомним, что ранее в Австралии 550 человек эвакуировали из-за вони от экзотического фрукта дуриана.