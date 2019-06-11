В Винницкой области произошел мор рыбы в реке Рось, возле которой перевернулась цистерна с химикатами

На месте утечки химикатов в реку Рось в Винницкой области много мертвой рыбы, несмотря на заявление властей о безопасности инсектицидов. Некоторые местные жители временно выехали из села Збаржевка Винницкой области, где произошла авария.

Об этом сообщает «Громадське».

Напомним, 9 июня в селе Збаржевка Винницкой области во время транспортировки 1 тонны инсектицида «Нурали B» автомобиль перевернулся, в результате чего химикаты попали в приток реки Рось.

По словам местного жителя, который участвовал в тушении машины с химикатами, авария произошла около 4:30 утра, автомобиль врезался в дерево и сразу загорелся. Он отметил, что пожарные вымыли шлангами большую часть химикатов из цистерны, которые сразу попали в реку.

- Гербициды, различные яды. Гадости полно. Полмашины, полбуса было всего этого. Когда машину вытащили, на дороге была большая лужа яда. Короче, горе, - рассказал Сергей.

Он добавил, что из-за этого инцидента вывез свою семью в другое село – к теще.

- А так берем воду. Надо же чем-то поить скот, у каждого же свое хозяйство, - отметил он.

Напомним, 10 июня первый заместитель председателя Винницкой ОГА Андрей Гижко на брифинге заявил, что обнаруженные в реке Рось фунгициды и пестициды безопасны для окружающей среды. В городе Белая Церковь в Киевской области отключили водоснабжение из-за загрязнения химикатами реки Рось. По факту загрязнения реки полиция открыла уголовное дело.