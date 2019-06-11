Одесская полиция квалифицировала пожар в психиатрической клинике как умышленное убийство – в кабинетах врачей проводят обыски

Полиция Одесской области открыла уголовное производство после пожара в местной психиатрической больнице. Также проводятся следственные действия в кабинетах должностных лиц.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции области.

Как известно, в Одессе 10 июня загорелась крыша одноэтажного корпуса областной клинической психиатрической больницы №1 на улице Академика Воробьева. В результате пожара погибли шестеро человек: в больнице скончалось двое пострадавших (всего их было 6 человек). В корпусе находилось 57 человек, в том числе трое сотрудников. Среди погибших — медсестра.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по пунктам 1 и 5 части 2 статьи 115 («Умышленное убийство») и части 2 статьи 270 («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности») Уголовного кодекса Украины. Согласно акту спасателей, предварительная причина возгорания - занесение огня извне.

Для расследования обстоятельств пожара создана усиленная следственно-оперативная группа из числа работников следственного управления ГУНП и Суворовского отдела полиции.

В рамках начатых уголовных производств в административном корпусе больницы и в кабинетах трех должностных лиц указанного заведения продолжаются обыски. Устанавливается наличие пожарно-технической документации, которая будет изъята для тщательного изучения.

Следователями проведен первичный осмотр места происшествия, опрошены свидетели из числа персонала отделения, в котором произошел пожар и другие работники больницы.

После ликвидации пожара следственно-оперативная группа полиции продолжит свою работу. Сейчас место происшествия охраняется полицейскими.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших, и поручил Премьер-министру Владимиру Гройсману создать государственную комиссию для расследования инцидента. В свою очередь, Гройсман призвал «учиться ответственности».

Напомним, что в Одессе в 2017 году во время пожара в лагере «Виктория» погибло трое детей.