На Николаевщине на ходу загорелся «ВАЗ» – водителю узнал об этом от очевидцев

Вечером в понедельник, 10 июня, в селе Арбузинка произошел пожар легкового автомобиля.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 17:49 на линию «101» поступило сообщение о пожаре автомобиля «ВАЗ-2106» на улице Школьной. К месту вызова выехали дежурное отделение 6-й Государственной пожарно-спасательной. Как выяснилось, автомобиль загорелся во время движения, об этом водителю сообщили очевидцы, которые заметили возгорания.

В 14:03 спасатели ликвидировали пожар, в 14:06 - ликвидировали на площади 1 квадратный метр, не допустив полного уничтожения транспортного средства. По предварительным данным его причиной стало короткое замыкание электросети. Привлекались четыре человека личного состава и одна единица техники ГСЧС.

На месте работали сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что за сутки на Николаевщине горели два автомобиля: Один вспыхнул на трассе, а второй – на стоянке.