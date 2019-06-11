Затонувший в Будапеште туристический катер подняли - в его обломках найдено еще несколько тел

Несколько тел были найдены на обломках туристического катера, который затонул в реке Дунай, после его подъема со дна реки.

Об этом сообщает «AP NEWS».

Плавучий кран, баржи и спасатели работали рано утром на Будапештском мосту Маргит, где 29 мая после столкновения с гораздо более крупным речным круизным судном затонул экскурсионный катер.

Спасатели унесли четыре мешка с телами на носилках в небольшой полицейский круизный катер, ожидающий неподалеку.

Подъем затонувшего судна планируется в несколько этапов, в зависимости от состояния корпуса или от того, будут ли найдены еще тела в обломках.

План, подробно изложенный в понедельник спасателями, состоит в том, чтобы поднять судно с помощью плавучего крана и поместить его на длинную баржу. Затем судно будет передано полиции, расследующей столкновение.

Усилия по поиску пропавших жертв аварии и по подъему судна были увеличены из-за высокого уровня воды в Дунае в весенний период - который, как ожидается, значительно упадет в ближайшие дни в Будапеште, - и быстрого стока реки, а также почти нулевая видимость под водой.

Капитан другого корабля в столкновении, Викинг Сигын, был арестован 1 июня, он подозревается в опасном вождении водного транспорта, которое привело к смертельной массовой аварии.

Викинг Сигын, покинувший Будапешт менее чем через 48 часов после столкновения, вернулся в Венгрию по расписанию и пришвартовался в городе Вышеград, к северу от Будапешта. Полиция сообщила, что в понедельник они провели еще одну проверку корабля.

Напомним, в Будапеште в результате аварии туристической лодки погибли семь туристов из Южной Кореи, еще 19 пропали без вести.