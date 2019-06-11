В ГСЧС сообщили, что предварительные результаты не показали существенного загрязнения реки Рось

ГСЧС заверила, что ситуация с загрязнением реки Рось химикатами находится под контролем.

Об этом сообщил Николай Чечеткин, руководитель ГСЧС, на своей странице Facebook.

«Информация, касаемо загрязнения верховья реки Рось. Государственным предприятием «Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И.Медведя Министерства охраны здоровья Украины» был проведен анализ проб воды из р. Рось в местах питьевого водозабора г. Белая Церковь. Лабораторные исследования проводились путём газовой хроматографии по 131 показателю, из них – 13 относятся к приоритетным исходя из Водной Рамочной Директивы ЕС 2000/60/ЕС. Превышений нормативных концентраций, установленных ГОСТ-ом 4808:2007 «Источники централизованного питьевого водоснабжения», и экологических нормативов качества не обнаружено. Решением Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций г. Белая Церковь решено с 20:00 10 июня возобновить работу насосно-фильтровальной станции г. Белая Церковь.» - говорится в сообщении.

Напомним, 9 июня, в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области в результате ДТП в приток реки Рось перевернулся грузовик с химическими препаратами для уничтожения вредных насекомых.

А 11 июня на месте утечки химикатов в реку Рось в Винницкой области было обнаружено много мертвой рыбы, несмотря на заявление властей о безопасности инсектицидов. Некоторые местные жители временно выехали из села Збаржевка Винницкой области, где произошла авария.