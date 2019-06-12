На Николаевщине из-за неосторожного обращения с огнем за сутки сгорело 4 гектара сухостоя

За сутки, 10 мая, спасатели ликвидировали пожар сухостоя в Николаевской область, общая площадь которого составила четыре гектара.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Подразделения Главного управления ГСЧС дважды привлекались к тушению пожаров на открытых территориях области. Так, первый пожар сухой травы возник в 11:55 на улице Очаковской села Дмитровка Очаковского района, уже в 17:49 сухостой вспыхнул вблизи села Доброе Баштанской ОТГ.

К тушению пожаров общей площадью почти 4 га привлекалось две единицы пожарно-спасательной техники и восемь человек личного состава ГСЧС.

Вероятные причины обоих пожаров - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Напомним, что на Николаевщине из-за неосторожного обращение с огнем горел сухостой.