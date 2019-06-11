В Николаеве пьяный 17-летний подросток пытался спрыгнуть с Ингульского моста

Ингульский мост Днем во вторник, 11 июня, в Николаеве подросток пытался прыгнуть с Ингульского моста.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

17-летний парень в состоянии сильного алкогольного опьянения перелез через ограждения моста и собирался прыгнуть в реку. Прибывшие на место патрульные вместе с очевидцами инцидента уговорили его перелезть обратно и не совершать прыжок.

Как парень пояснил полицейским, недавно его исключили из колледжа, что, вероятно, и стало причиной такого поступка. Однако на данный момент неизвестно, была ли это попытка суицида, либо нет.

На данный момент на месте работают патрульные, в ближайшее время он будет доставлен в Центральный отдел полиции для выяснения все обстоятельств произошедшего.

Напомним, что в Николаеве женщина пыталась спрыгнуть с балкона многоэтажки, но патрульные отговорили ее это делать.