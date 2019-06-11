В работе Telegram на большей части Европы и Украине произошел масштабный сбой

Во вторник, 11 июня, около 15:00 в Telegram произошел масштабный сбой.

Об этом сообщают отчеты пользователей на ресурсе «Downdetector».

Так, проблем затронула пользователей из Восточной и Западной Европы, США, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, в том числе Украину и Россию.

О проблемах в работе заявило более 2600 пользователей. 93% отчетов говорят о проблемах с подключением, и еще 6% о невозможности отправки сообщений.

Напомним, как в России владельцы водонагревателей и котлов компании Ariston с функцией дистанционного управления столкнулись со сбоями в работе приложения Ariston Net. Производитель объяснил это попытками Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram.