Рейд Укртрансбезопасности в Вознесенске привел к конфликту с местным депутатом

Во время рейдовой проверки сотрудников Управления Укртрансбезопасности в Николаевской области в городе Вознесенске инспекторы Управления столкнулись с сопротивлением со стороны местного депутата Ярошенка Р.И.

Об этом сообщает Укртрансбезопасность на своей странице Facebook.

Ярошенко Р.И. подстрекал водителей автобусов не предоставлять документы на проверку, хотя это предусмотрено действующим законодательством, препятствовал при попытке должностных лиц подойти к транспортным средствам, физически отталкивая от автомобилей и оскорбляя грубой бранью. На место происшествия был вызван наряд полиции Вознесенского районного отдела ЧП в Николаевской области. От инспекторов Управления принято заявления в отношении гражданина Ярошенко Р.И. составлен административный протокол по ст.185-9 «Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника транспорта, осуществляющего контроль за перевозкой пассажиров», рассмотрение которого состоится завтра в Вознесенском районном суде.

«Отметим, что со стороны Ярошенко Р.И. это не первый случай такого злостного препятствования осуществлению должностными лицами Укртрансбезопасности своих служебных обязанностей. Он в очередной раз, применяя физическую силу и оскорбления, не допускает инспекторов к проверке транспортных средств, принадлежащих ЧП Ярошенко И.Т., о чем свидетельствуют многочисленные заявления от сотрудников Управления в местный районный отдел полиции. Возможно, пора остановить такой беспредел???» - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 2 июня, аграрии Вознесенского и соседних районов собрались обсудить политическую ситуацию в регионе и предстоящие выборы в парламент.