В России учительница заставила детей писать на доске слово «ж*па», чтобы вычислить хулигана - это сработало

В Екатеринбурге в лицее имени Дягилева учительница заставила всех учеников 1 «Б» класса написать на доске слово «ж*па», чтобы вычислить хулигана, который написал ругательство на парте.

Об этом сообщает TJournal, ссылаясь на местные издания.

По словам одного из родителей, учительница придумала схему по вычислению хулигана вместе с психологом. Они попросили первоклассников по одному выходить к доске и писать слово «жопа». Преподавательница сверяла почерк детей у доски с почерком того, кто оставил ругательство на парте.

Представитель департамента образования Екатеринбурга заявил, что с учительницей провели профилактическую беседу и объяснили ей, что такое «недопустимо» в школе. Директор лицея вынес преподавательнице дисциплинарное взыскание, а также вместе с ней извинился перед родителями первоклассников. По словам учительницы, ей всё-таки удалось вычислить хулигана по почерку.

Ранее сообщалось, что в России школьники избили учительницу.