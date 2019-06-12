На Киевщине задержали буйного местного жителя – он оказал сопротивление и покусал полицейского

В селе под Киевом местные жители обратились с жалобой в полицию на соседа. Тот стрелял в людей из рогатки и запугивал их собакой.

Об этом сообщила Национальная Полиция Украины.

Так, 10 июня на спецлинию 102 полиции Киевской области поступило сообщение от жителей с.Деревьянка, что сосед травит их собакой и стреляет из рогатки. Патрульные выехали на место происшествия и человек вместо того, чтобы успокоиться начал угрожать самым полицейским.

При попытке задержать буйного жителя, он ударил одного из полицейских по лицу, второго укусил за ногу.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался местный житель 1991 года рождения, временно неработающий, неженатый. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 345 УК Украины (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).

Напомним, как в Корабельном районе Николаева полиция изъяла у 25-летнего местного жителя оружие, боеприпасы и наркотики.