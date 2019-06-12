В Одессе умер еще один пострадавший при пожаре психиатрической больницы

В Одесской больнице скончался еще один пострадавший в результате пожара в Одесском областном медицинском центре психического здоровья.

Об этом говорится в сводке за сутки Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В больнице остаются четверо пострадавших при пожаре, о состоянии их здоровья не сообщается.

В Одессе и области объявили траур по погибшим при пожаре, отменили развлекательные мероприятия, концерты и соревнования.

Напомним, вечером 10 июня при пожаре в больнице погибли 6 человек. Предварительная причина пожара в одесской психбольнице – занесение огня извне. Полиция открыла уголовное производство по статье «умышленное убийство» и провела у медиков обыски.