В Николаевской области из-за поджога сгорело 3,5 гектара сухостоя и мусора

Во вторник, 11 июня, спасатели Николаевщины ликвидировали четыре пожара сухой травы и мусора на открытых территориях, площадью более 3,5 гектар.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Огневые случаи возникали в Снигиревском и Очаковском районах и в городах Вознесенск и Николаев. В большинстве случаев причиной стало неосторожное обращение с огнем гражданами.

Всего к работе от ГСЧС привлекалось 16 человек личного состава и четыре единицы техники. Дополнительно работали пожарные местной пожарной охраны «Гороховское» и привлекался трактор с бочкой ООО «Таборовское».

Напомним, что 10 мая, спасатели ликвидировали пожар сухостоя в Николаевской область, общая площадь которого составила четыре гектара.