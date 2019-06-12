Николаевские спасатели дважды выезжали на пожары в жилом секторе – горела летняя кухня и крыша дома

На Николаевщине спасатели дважды привлекались к тушению пожаров в жилом секторе.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, 11 мая в 17:33 в Службу спасения поступил звонок о пожаре по улице Лесная село Баловное Новоодесского района. К месту происшествия выезжал дежурный караул 21-й Государственной пожарно-спасательной части. По приезду установлено, что горит летняя кухня на площади 2 квадратных метрах. В 17:52 пожар полностью ликвидировали. Предполагаемая причина пожара короткое замыкание электропроводки.

В среду, 12 мая, в 00:44 сообщили о пожаре крыши жилого дома возле станции Новокатериновка Веселиновского района. В 1:45 пожар локализовали и в 02:15 полностью ликвидировали на площади 80 метров квадратных. К тушению пожара привлекался дежурный караул 11-й ГПСЧ. Причина возгорания устанавливается.

Всего от ГСЧС работало 13 человек личного состава и 2 единицы техники. Дополнительно привлекались работники полиции.

Напомним, что 3 июня, в течении суток в Службу спасения поступило пять сообщений о пожарах в жилых секторах Николаевского, Арбузинского районов, города Николаева и поселке городского типа Березанка. Три из них потушили сами жители.