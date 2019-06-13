На Николаевщине из-за короткого замыкания горели два автомобиля

В Николаевской области за сутки, 11 июня, из-за короткого замыкания горели два автомобиля.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 19:55 спасателям сообщили о пожаре на улице Сковороды в селе Николаевка Казанковского района. Прибывшие пожарные 17-й Государственной пожарно-спасательной части установили, что огонь из автомобиля «ВАЗ 2107» уже перекинулся на сеновал.

В 20:16 пожар удалось локализовать, а в 20:35 ликвидировать его на площади 25 квадратных метров, тем самым не допустив распространения огня на жилой дом. Причиной пожара стало короткое замыкание электросети автомобиля.

В 3:24 12 июня поступило сообщение о пожаре автомобиля «KIA Sportage». Происшествие случилось на улице Привокзальная. Прибывшие пожарные 3-й ГПСЧ в 3:39 локализовали пожар, а в 3:49 ликвидировали его на площади 10 квадратных метров. Причиной стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

В обоих случаях от ГСЧС к работе привлекалось 10 человек личного состава и 2 единицы техники. Дополнительно работали представители полиции.

Ранее сообщалось, что в Одессе сожгли автомобиль члена «Дорожного контроля».