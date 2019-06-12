Концентрация ядохимикатов в притоке реки Рось превышена в 200-600 раз, – Госпродпотребслужба

Концентрация гербицида «Тарга Супер» в водоеме «Нижний пруд», который является притоком реки Рось, превышена в 200-600 раз.

Об этом сообщает заместитель главы Госпродпотребслужбы Александр Сорочан.

В брифинге приняли участие: первый заместитель начальника Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов в Винницкой области Александр Сорочан; заведующий отделом эпидемиологического надзора (наблюдения) и профилактики неинфекционных заболеваний Винницкого областного лабораторного центра МЗ Украины Александр Мельник.

Александр Сорочан отметил, что в колодезной воде села Збаржевка не найдено остатков ядохимикатов. Однако в водоеме «Нижний пруд», в который впоследствии ДТП попали ядохимикаты, концентрация гербицида превышена от 200 до 600 раз.

Также он отметил, что в соответствии с результатами анализов проб воды в местах водозабора города Белая Церковь никаких следов ядохимикатов не найдено.

«Это можно объяснить тем, что в водоеме, в который непосредственно попали вещества, нет столь сильного течения», - подчеркнул Александр Сорочан.

«На сегодня начато исследование двух партий воды из местных колодцев. 9 июня были взяты пробы воды из колодцев, расположенных на прилегающих к водоемам улицах. Согласно результатам исследований, в пробах воды не обнаружено остаточного количества пестицидов, контроль которых мы можем сделать», - отметил Александр Мельник.

Он также добавил, что кроме проведенной работы, запланировано проведение анализа воды в колодцах тех сел, которые находятся ниже по течению.

Напомним, что в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины заверили, что ситуация с загрязнением реки Рось химикатами находится под контролем.

Но при этом на месте утечки химикатов в реку Рось в Винницкой области обнаружено много мертвой рыбы, несмотря на заявление властей о безопасности инсектицидов.