На Николаевщине на «одесской» трассе перевернулся микроавтобус – один человек погиб, четверо пострадали 18+

В Николаевской области 12 июня на трассе М-14 между Николаевом и селом Половинки перевернулся микроавтобус «Hyundai».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы ДТП.

В пресс-службе патрульной полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» уточнили, что микроавтобус двигался в сторону Одессы и, по предварительным данным, во время движения у него лопнуло колесо. Из-за этого ехавший на скорости микроавтобус оказался неуправляемым и перевернулся.

В результате ДТП погиб водитель микроавтобуса, два человека госпитализировали с травмами неизвестной степени тяжести, еще двоим оказывают помощь на месте.

Движение на трассе осложнено, открыта только одна полоса. Работающая на месте патрульная полиция организовала движение в реверсном режиме.

Напомним, что полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Корабельном районе, в результате которого погиб пассажир «KIA».