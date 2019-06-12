На Житомирщине мужчина выстрелил из винтовки во дворе своего дома - пуля попала в соседского подростка

В селе Пятка Чудновского района в среду, 12 июня, мужчина случайно выстрелил из винтовки в подростка.



Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

Около 12:30 в Чудновское отделение полиции поступило сообщение о госпитализации в местную больницу 12-летнего парня с ранением спины. Сейчас парню оказывают необходимую медицинскую помощь.

Прибывшая следственно-оперативная группа местного отдела полиции предварительно установила, что 50-летний крестьянин, работник лесного хозяйства, на территории своего домовладения выстрелил из мелкокалиберной винтовки. Как оказалось впоследствии, он попал в соседского подростка, который находился в своем дворе.

В настоящее время в хозяйстве полицейские проводят первоочередные мероприятия. Событие должным образом зарегистрировано. В то же время о данном факте проинформированы Государственное бюро расследований. Все материалы готовы для передачи по подследственности, - говорится в сообщении.

Как известно, 31 мая в Переяслав-Хмельницком пятилетний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Подозревают, что в ребенка стреляли двое полицейских, находившихся вне службы. Их задержали и суд поместил их под стражу. Полицейские во время случившегося были пьяны, по предварительным данным, они ранили ребенка, когда стреляли из ружья по банкам. Вечером 3 июня мальчик умер.