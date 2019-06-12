Прокурор Кировоградской области в нарушение закона присутствовал на съезде партии Труханова-Кернеса

Прокурор Кировоградской области Анатолий Коваленко участвовал в съезде партии «Доверяй делам», которую возглавляют Геннадий Кернес и Геннадий Труханов.

Об этом сообщает издание «Без купюр».

Коваленко зашел в зал и занял место в одном из передних рядов перед сценой. Статьей 18 Закона Украины «О прокуратуре» прокурорам запрещено участвовать в политических мероприятиях. Прокурор области, объясняя свое присутствие на съезде, подчеркнул, что следует разделить понятия «участвовать» и «присутствовать».

- Я присутствовал на этом мероприятии 20-25 минут, но участие в нем не принимал. Я юрист и разделяю эти два момента. В Харьков я поехал не для участия (в съезде), а по приглашению на праздник у одного уважаемого человека. Я не был в Харькове 25 лет, и я приехал утром, ознакомился с городом. Он мне очень понравился, особенно парк и прочее. Очень все красиво. Затем, проезжая мимо Дворца спорта, я спросил своих друзей, что там происходит. Они сказали, что съезд. Ну, остановились, зашли. Там уже все началось. Меня никто не спрашивал (при входе), возможно потому, что я был соответственно одет, поскольку уже в 16:00 у нас должно было быть мероприятие. Пустили без проблем, места были, никто не проводил. Мне было просто интересно, что это такое. Когда увидел знакомые лица на сцене, еще больше заинтересовало. Послушав двух выступающих, ничего нового не услышал, поэтому развернулся и ушел, - пояснил прокурор области.

На вопрос, принимал ли человек, к которому ехал на праздник прокурор, участие в съезде, прокурор возразил и подчеркнул, что этот человек не имеет отношения к политике. На уточняющий вопрос относительно свободного прохождения на съезд, куда очевидно пропускали по приглашениям, а здание Дворца спорта пикетировали активисты, прокурор сказал, что поскольку он заходил уже после открытия мероприятия, его без проблем пропустили. Также он рассказал, что посмотрел на акцию активистов. На вопрос, как прокурору удалось занять место в передних рядах, пояснил следующее: