В Николаеве на проспекте Центральном «ВАЗ» въехал в троллейбус

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В Николаеве в четверг, 13 июня, на проспекте Центральном водитель «ВАЗ-2109» въехал в троллейбус.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили постоянные читатели, предоставив видео автоаварии.

Троллейбус с пассажирами около 09:40 двигался в средней полосе по проспекту Центральном со стороны улицы 3-й Слободской в направлении 4-й Слободской. Перед пешеходным переходом водитель общественного транспорта остановился, чтобы пропустить пешеходов.

В этот момент в попутном направлении ехал водитель «ВАЗ», который попытался затормозить,  но все же въехал в заднюю часть троллейбуса.

Информации о пострадавших нет. Из-за аварии на участке затруднено движение.

Напомним, как в центре Николаева троллейбус «притёр» нигерийца на «евробляхе».

Тарас Леонтян

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