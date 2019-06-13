На пляжах Николаевщины и Одессы позеленело море – экологи просят не паниковать, но советуют не купаться и не есть морепродукты

На побережьях Черного моря массово фиксируется так называемое «цветение» воды, из-за чего волны становятся зеленого цвета, а вода у побережья больше напоминает болото.

Соответствующими снимками делятся пользователи Facebook.

В группе на Facebook «Жить в Николаеве» опубликовали видео с пляжа в Одессе. Интернет-издание «24 канал» рассказало о загрязненной воде в одесском порту и на общественных пляжах. Местные жители и туристы также жалуются на неприятный запах. Экологи, разобравшись в ситуации, заявили, что опасности для человека цветение воды не представляет. Заместитель директора по науке Института морской биологии НАН Украины Галина Миничева заявила, что все зависит от иммунитета человека.

— На вопрос можно купаться или нет, я поставлю противоположный - в каком состоянии у вас иммунная система? Если ослаблена, то я вам не порекомендую купаться даже тогда, когда нет цветения, - заявила Миничева.

В то же время на странице Министерства экологии и природных ресурсов Украины в Facebook заявили, что цветение вызвала цианобактерия нодулярия – она выделяет токсины, которые могут вызвать аллергию у человека. В связи с этим в Минэкологии посоветовали на время воздержаться от купания в море и потребления морепродуктов и рыбы.

«Сейчас в прибрежной зоне Черного моря наблюдается чрезмерное развитие цианобактерий, в частности нодулярии Nodularia spumigena. Эта водоросль содержит в себе токсин нодулярин, который может вызвать аллергию у людей. Поэтому призываем в ближайшие дни не купаться и не есть свежую рыбу и морепродукты, в частности, мидии», - сказано в сообщении Министерства.

Причиной цветения воды в Минэкологии назвали идеальные условия, которые для этого создались – жару, штиль на море и последующие дожди. Поэтому сброс воды из рек в море увеличился, что привело к падению уровня солености и большого количества органики. Кроме того, как сообщили экологи, на «цветение» воды влияет плохое состояние очистных сооружений.

фото: 24 канал

В Министерстве отметили, что очиститься море сможет только после похолодания и северного ветра, который унесет водоросли подальше от берега, где вода более соленая и холодная.

«Когда же стоит ждать прекращения «цветения»? Все зависит от погоды. В идеале нужно похолодание с северным ветром, который поднимет на море волны и унесет зараженную нодулярией воду подальше в море, где вода холоднее и соленая», - сказано в сообщении.

Напомним, в пятницу, 24 мая, возле здания Николаевской мэрии устроили забастовку две 15-летние школьницы. Вместо уроков они решили привлечь внимание людей к проблемам экологии.