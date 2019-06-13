В Киеве пьяный мужчина бил машины, кричал о помощи, а после умер на руках у медиков

В ночь на 13 июня в Киеве по адресу улица Бориса Гмыри, 4 прохожие обратили внимание на мужчину, который шел по улице и кричал на всю о помощи. Через некоторое время он умер прямо на тротуаре.

Об этом сообщает «Информатор» с места происшествия.

Известно, что мужчина вел себя вызывающе, бил припаркованные машины и кричал о помощи. Прохожие попытались его успокоить. До приезда патрульной полиции мужчина продолжал кричать, а также бился головой об асфальт. Так как мужчина не успокаивался, патрульные надели на него наручники.

Через какое-то время мужчина успокоился и наручники сняли. Прибывшие на место медики осмотрели пострадавшего на предмет причины такого поведения. Во время осмотра он резко потерял сознание и не подавал признаков жизни. Врачи пытались его реанимировать, но в конце концов констатировали смерть.

Жена умершего, прибывшая на место происшествия, рассказала, что у мужчины были проблемы с алкоголем и наркотиками. Также она сообщила, что до происшествия у них произошла ссора на почве его зависимостей. После этого он ушел из дома неизвестном направлении.

Напомним, ранее, 11 июня, в Николаеве подросток пытался прыгнуть с Ингульского моста.