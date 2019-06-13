В результате нападения в Оманском заливе затонул танкер, перевозивший нафту

Танкер Front Altair затонул в Оманском заливе в результате нападения.

Об этом сообщает «TRTWorld».

По сообщениям ВМС США, два нефтяных танкера в Оманском заливе, недалеко от стратегического Ормузского пролива, подверглись нападению в четверг, 13 июня.

ВМС США заявили, что им «известно о нападении на танкеры в Оманском заливе», и их войска в регионе получили два отдельных сигнала бедствия. Министерство торговли Японии сообщает, что два нефтяных танкера, которые, как сообщается, атаковали возле Ормузского пролива, перевозили грузы, связанные с Японией.

По данным «Reuters», танкер выполнял заказ для тайваньской компании CPC Corp и перевозил 75 тысяч тонн нафты (вещество, получаемое при перегонке нефти - ПН). Стоимость содержимого оценивают в более чем 30 миллионов долларов.

Предположительно, во время атаки использовались торпеды.