На Николаевщине из-за замыкания проводки горел трактор

Возле Новой Одессы ночью 13 июня горел трактор.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

13 июня в 03:26 по экстренному номеру «101» поступило сообщение о том, что на частной территории за пределами Новой Одессы горит трактор «МТЗ-1025». По указанному адресу прибыло дежурное отделение 21-й Государственной пожарно-спасательной части

Как выяснилось, пожар возник в результате короткого замыкания электропроводки. Огонь охватил транспортное средство на площади шесть квадратных метров. В 03:42 спасатели пожар локализовали, а в 03:44 – ликвидировали.

К тушению привлекли четыре человека личного состава и одну единицу техники ГУ ГСЧС. Обстоятельства выясняли сотрудники полиции.

Напомним, как в Николаеве сожгли автомобиль начальника локомотивного депо.