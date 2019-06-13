В Вознесенске горело перекрытие продуктового магазина

В среду, 12 июня, в городе Вознесенск Николаевской области горело утепление в перекрытии продуктового магазина.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Информация о пожаре магазина на улице Соборности в службу «101» поступила в 12:49. По указанному адресу выехало дежурное отделение 12-й Государственной пожарно-спасательной части.

Благодаря принятым мерам пожарные не допустили распространения огня в помещение здания, тем самым спасли товарно-материальные ценности. В 12:57 пожар площадью 10 квадратных метров локализовали, в 13:05 - ликвидировали.

Предполагаемая причина - нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ.

Работало четыре человека личного состава и одна единица техники ГСЧС.