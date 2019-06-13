В Николаеве разыскивают пропавшую без вести пожилую женщину

В Николаеве родственники разыскивают пропавшую без вести 80-летнюю Ларису Григорьевну Роик.

Об этом говорится в письме, пришедшем на почту «Преступности.НЕТ».

Приметы: сгорбленная, рост – 155 сантиметров, короткая стрижка, седые волосы. Худое лицо. Одета, скорее всего, в цветной халат.

В 8:50 утра женщине позвонил её сын и спросил, где она. Бабушка сказала, что она заблудилась и какой-то молодой человек помогает ей выйти. Женщине перезвонили через 15 минут, её телефон был вне зоны доступа.

Граждан, которые располагают информацией о пропавшей женщине, просят позвонить по телефонам родственников: +380730338562, +380997583878.