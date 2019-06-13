В Николаеве из-за изношенности путей с рельсов сошел трамвай

В Николаеве в четверг, 13 июня, около 13:00 на участке между улицами Садовая и Инженерная сошел с рельсов трамвай №1116, следовавший по улице Чкалова.

Об этом сообщили на Facebook-странице коммунального предприятия «Николаевэлектротранс».

«Причиной схода вагона, как выяснилось, стал сверхнормативный износ рельсов и коррозия металла путевых тяг, в результате чего возникло увеличение ширины межрейкового пространства. Данный участок находится на обособленном полотне, засыпанной грунтом, поэтому при осмотре проверить состояние тяг невозможно», – говорится в сообщении.

С помощью подъемника вагон поставили на рельсы, и в 14:00 движение было открыто. Вагон продолжил работу по маршруту.

Напомним, что ранее в Николаеве трамвай сошел с рельсов в районе разворотного кольца в Широкой Балке. А до этого похожая ситуация была в районе пересечения улиц Потемкинская и Фалеевская.