На проходной «Зоря»-«Машпроект» задержали мужчину с похожим на взрывчатку предметом – оказалось, что это учения СБУ

В Николаеве в пятницу, 14 июня, на предприятии концерна «Укроборонпрома» «Зоря»-«Машпроект» проводили антитеррористические учения.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Службе безопасности Украины.

В частности, в рамках учений на территорию завода якобы пытался проникнуть условный диверсант с взрывным устройством. «Террориста» успешно задержали и изъяли «бомбу».

Фото: Новости-N

Несколько позже в управлении СБУ в Николаевской области официально сообщили, что проводили учения на «Зоре».

«Сообщаем, что упомянутое задержание произошло в рамках отработки специальной тренировки, которые на регулярной основе проводятся Антитеррористическим центром для изучения действенности и эффективности антидиверсионных мероприятий в учреждениях и на предприятиях области. Опасность для общественности отсутствует. Выражаем благодарность всем бдительным и неравнодушным гражданам», – говорится в сообщении.

Напомним, как в полиции показали, как на Николаевщине на военном объекте прошли совместные антитеррористические учения СБУ и других силовиков.