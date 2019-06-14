Николаевца после посещения пляжа на Намыве забрала «скорая» - у него порвано сухожилие, рваные раны ноги и поврежден нерв 18+

Фото: Иллюстрация из интернета Житель Николаева Леонид получил рваные раны ноги и порвал сухожилие после того, как зашел в реку в микрорайоне Намыв.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила его жена Анна.

«Сегодня мы с мужем и двумя детьми отправились на речку (живем в Николаеве, микрорайон Намыв). Как только муж с двумя детьми зашел в воду, через пару минут он упал прямо в воде (зашли приблизительно на метр глубины), вышел и сказал лишь одно: «Вызывай скорую». Оказывается он наткнулся на сильно острую трубу или что-то подобное, получил рваные раны, порвал сухожилие и повредил нерв (это я узнала после полуторачасовой операции)», - написала она.

Когда женщина начала вызывать «скорую», собравшиеся рядом сказали, что её уже вызвали для маленькой девочки, которая в этом же месте получила такую же рваную глубокую рану.

«Собравшиеся люди стали рассказывать, что в этой части пляжа (которая вроде как принадлежит кафетерию «Ковбой», владелец которого местный депутат) все время случаются такие случаи да и вообще, оказывается, прошлым летом было много исков в суд, но, наверное, их никак не рассмотрели, если хотя бы никакой ленточки или предупреждающих знаков нет!» - возмутилась Анна.

«И это еще не все! Сегодня муж, как и та девочка, и наверняка многие другие, мучается от ужасной боли, а в понедельник будут известны результаты анализов на разную заразу, которая могла быть в воде, потому что со всех причалов, построенных на берегу и, возможно, других домовладений идет прямой слив канализации. Это я точно знаю! Да и жители по вечерам по запаху убеждаются!» - отметила она.

Позднее сам Леонид сообщил, что всё ещё находится в больнице. Врачи говорят, что раны заживают плохо, а анализы на инфекции ещё не готовы. Как известно, в месте, в котором купался мужчина, находится труба ливнёвой канализации.

Ранее сообщалось, что в январе двое николаевцев получили травмы во время купания в реке. Один из мужчин поранил ногу о железный предмет, который находился на дне водоема, другой – случайно порезал руку об лед.