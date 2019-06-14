В Николаеве после столкновения с микроавтобусом на проспекте Мира «Chery» оказался на газоне

В Николаеве в пятницу, утром 14 июня, на пересечении проспекта Мира и улицы 1-й Линии в Николаеве столкнулись легковой автомобиль «Chery Tiggo» и микроавтобус «Mercedes-Benz Sprinter».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

Водитель «Mercedes-Benz Sprinter» двигался по проспекту Мира со стороны улицы Южной в направлении Строителей. На перекрестке с улицей 1-й Линия дорогу ему пересекал водитель «Chery» – в этот момент произошло столкновение в правый бок легковушки. «Chery» остановился уже на газоне.

В результате автоаварии никто серьезно не пострадал, но оба автомобиля получили механический повреждения кузова.

На месте происшествия работали сотрудники управления патрульной полиции в Николаевской области.

Напомним, что на этом нерегулируемом перекрестке проспекта Мира и 1-й Линии довольно часто случаются ДТП. Департамент ЖКХ Николаевского горсовета в начале мая заключил договор на установку светофора на этом перекрестке и он должен появится до июля.