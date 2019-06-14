На Житомирщине мужчина поджег себя на сессии горсовета - он заявил, что ему препятствуют заниматься предпринимательской деятельностью

14 июня во время сессии Бердичевской городского совета к трибуне вышел местный предприниматель, который облился неизвестной жидкостью из бутылки, после чего поджег себя.

Об этом сообщает «UNN».

После поджога у мужчины мгновенно вспыхнула одежда. Пострадал также депутат городского совета Валерий Шелепа. Он и другие депутаты пытались потушить одежду на предпринимателе.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте. Сейчас мужчина доставлен для обследования в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Как известно, перед самосожжением мужчина заявил, что ему препятствуют заниматься предпринимательской деятельностью.

Кроме того, на месте происшествия работают полицейские, которые выясняют обстоятельства и проверяют мотивы такого поступка.

Напомним про конфликт между командованием части №1594 и бойцами этого подразделения, приведший к попытке самоподжега возле стен Министерства обороны. Он возник из-за систематического невыполнения приказов.