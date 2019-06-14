«Неужели ты хочешь предать себя?»: Порносайты Гонконга закрылись, призвав пользователей выйти на митинг

Работающие в Гонконге порносайты призвали своих пользователей выйти на митинг против законопроекта об экстрадиции в Китай.

Об этом сообщает Лента.ру, ссылаясь на CNN.

Так, крупнейшие порносайты прекратили работу, разместив на главных страницах призывы отвлечься от просмотра контента и выйти на улицу.

«Хочешь провести остаток жизни, постоянно оглядываясь? Больше не будет безопасного места и защиты. Власти предали тебя, система предала тебя, общество предало тебя, неужели ты тоже хочешь предать себя?» — гласит сообщение на главной странице ресурса AV01.

Обращение с требованием выйти на улицы для защиты своей безопасности от возможной экстрадиции в КНР появилось и на странице порносайта ThisAV. Администраторы обратились к ним напрямую: «Гонконг умирает. А ты все еще др*чишь?»

Как известно, в Гонконге более миллиона человек протестуют против законопроекта об экстрадиции. Они выступают против законопроекта, который может позволить экстрадировать в Китай граждан, которым угрожает судебное преследование. Протестующие считают, что законопроект нарушает законодательство Гонконга, защищающее обвиненных в преступлениях беженцев из Китая.