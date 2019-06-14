На проспекте Центральном в Николаеве водитель на «Mitsubishi» уходил от столкновения и наехал на высокий бордюр

В Николаеве водитель «Mitsubishi Lancer» на проспекте Центральном въехал в высокий гранитный бордюр, когда пытался уйти от столкновения с другим автомобилем, совершившим опасный маневр.

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Водитель красного автомобиля «Chrysler», которая двигалась по проспекту в крайнем правом ряду, на пересечении начала поворачивать влево на улицу Инженерную – из-за аварийной ситуации водитель «Mitsubishi» въехал левой передней частью кузова в высокий гранитный бордюр.

Из машины после удара пошел дым и ее начали тушить. Водитель не пострадал.