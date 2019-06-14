В Одессе пьяный подросток потерял сознание – ему помог бездомный, пока прохожие просто проходили мимо

В Одессе потерявшему сознание подростку скорую помощь вызвал бездомный. Мимо парня проходили люди, и только бездомный решился помочь.

Об этом сообщает Катерина Ножевникова на своей странице Facebook.

«Мимо парнишки прошло наверняка с десяток людей (парк и место довольно проходное - там тропинка) а алкоголик и бомж пришёл за помощью», - говорится в её сообщении.

Парня растормошили, и обнаружили что он находится в состоянии сильного алкогольного, либо наркотического опьянения.

«Позвонили посоветовались куда следует. Сказали нам, что если просто сидит, то нужно полицию звать, но толку особо не будет. А вот если станет хуже - скорую.» - добавила Катерина.

Во время наблюдения за парнем его начало тошнить. Ему вызвали скорую помощь.

Приехавшая «скорая» констатировала у парня сильное алкогольное опьянение. Его увезли в больницу, промывать желудок. Родителям сообщили о происшествии. Вскоре мать забрала сына из отделения.

Напомним, 17-летний парень из Николаева, в состоянии сильного алкогольного опьянения перелез через ограждения моста и собирался прыгнуть в реку. Прибывшие на место патрульные вместе с очевидцами инцидента уговорили его перелезть обратно и не совершать прыжок.