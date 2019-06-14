На Николаевщине мужчина ремонтировал летнюю кухню и нашел два артиллерийских снаряда

В Николаевском районе мужчина во время ремонта летней кухни нашел два артиллерийских снаряда.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполици в Николаевской области.

13 апреля в Николаевский участок полиции поступило сообщение от жителя одного из сел района о том, что во время проведения ремонтных работ в летней кухне дачного дома, который он недавно приобрел, откопал два предмета похожие на снаряды.

На месте происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты взрывотехнической службы ГУНП, которые осмотрели находку. Ею оказались действительно артиллерийские снаряды калибра 110 и 111 мм. Взрывотехники их изъяли и уничтожили путем контролируемого подрыва.

Сведения по данному факту следователи Николаевского отделения полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»). Сейчас полицейские проводят расследование и устанавливают происхождение указанных снарядов.

Напомним, как на Николаевщине мужчина искал металлолом и наткнулся на 1622 боеприпаса.