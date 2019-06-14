«Это просто болтовня», - Барна о требовании Олабина провести аудит в аэропорту, чтобы узнать, был ли оплачен ремонт аэровокзала

Директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт», депутат Федор Барна прокомментировал требования депутата Вадима Олабина провести аудит в аэропорту из-за возможной выплаты 39 миллионов за ремонт аэровокзала, назвав это неправдивой информацией.

Об этом шла речь в пятницу, 14 июня, в ходе брифинга, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что Вадим Олабин обратился к Москаленко с требованием провести аудит в аэропорту и обнародовать информацию о том, был ли факт перечисления 39 миллионов гривен компании «Житлопромбуд-8» за ремонт аэровокзала.

Барна назвал требования Вадима Олабина популизмом и заявил, что не платил 39 миллионов за ремонт аэровокзала, а аудит был проведен в прошлом году.

— Его популистические заявления настолько нелепые, он просит проверить, а у нас был аудит, проводила государственная служба, буквально недавно, в прошлом году. Что касается Олабина, где он пишет: «Проверить, платились ли 39 миллионов или не платились?». Ну что за дурня? Я извиняюсь. Ну конечно мы не платили. Для этого аудит проводить не надо, - сказал Федор Барна.

Директор аэропорта добавил, что не будет по каждому требованию проводить аудит на предприятии.

— Если я буду под каждый запрос любого депутата, которых я всех уважаю и люблю, создавать аудит... Есть план проведения аудита, есть основания для проведения внеочередных аудитов, заявления Олабина не подпадают под эти критерии, это просто болтовня, пустозвонство, эмоциональность в своем Facebook, - сказал Барна.

Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи, в свою очередь, отметил, что результаты аудиторской проверки публиковать нельзя, поскольку они прикреплены в качестве материалов к уголовному делу.

Известно, что компания «Житлопромбуд-8» начала работы в здании аэровокзала без осуществления процедуры закупки и без заключения договора. В дальнейшем это может привести к тому, что КП «Николаевский международный аэропорт» выплатит 39,8 миллиона гривен компании «Житлопромбуд-8» в качестве оплаты за материалы и выполненные работы. Суд первой инстанции признал правомерными претензии компании «Житлопромбуд-8», и обязал аэропорт компенсировать эти деньги. При этом директор аэропорта Барна заявлял, что подаст апелляцию на это решение.

В мае суд отказал Николаевскому аэропорту в апелляции на взыскание 40 миллионов из-за неуплаченного судебного сбора. После этого в Николаевской ОГА перераспределили средства, чтобы заплатить судебный сбор - деньги забрали из бюджета, ранее они предназначались на проект безопасности на дорогах.