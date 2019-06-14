В Харькове на женщину с двумя детьми упал металлический забор

В четверг, 13 июня, в Харькове металлический забор упал на женщину с двумя детьми, в результате чего один и ребенок и сама женщина получили травмы.

Об этом сообщает Апостроф, ссылаясь на пресс-службу полиции Харькова.

«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. Установлено, что по данному адресу проводятся ремонтные работы. Жительница Харькова шла по улице с 12-летней дочерью и везла в коляске 8-месячного ребенка. Малолетняя девочка не пострадала», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Николаеве ветка упала на «маршрутку» – пострадали три человека, в том числе двое маленьких детей.