В Николаеве разыскивают пропавшую без вести 15-летнюю девушку

В Николаеве полиция разыскивает пропавшую без вести Дели-Иванову Евгению Семеновну 2004 года рождения.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.
Несовершеннолетняя 13 июня покинула место проживания в Николаеве и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы русые средней длины.
«Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой, рассказать полезную для следствия информацию, сообщить в Ингульский отдел полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. 12-я Продольная, 42 А или по телефонам (0512) 21-61-11 или 102», – говорится в сообщении.