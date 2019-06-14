В Николаеве разыскивают пропавшую без вести 15-летнюю девушку

В Николаеве полиция разыскивает пропавшую без вести Дели-Иванову Евгению Семеновну 2004 года рождения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Несовершеннолетняя 13 июня покинула место проживания в Николаеве и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы русые средней длины.