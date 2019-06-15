В Киеве «Chevrolet» разорвало пополам после столкновения со «Skoda» – погибли четверо человек

В субботу, 15 июня, в Киеве на мосту по бульвару Дружбы народов, возле ТРЦ Ocean Plaza, столкнулись «Skoda Superb» и «Chevrolet Aveo». В результате столкновения погибли четыре человека.

Об этом «Информатор» сообщает с места происшествия.

Авария произошла около 8:00. По предварительной информации, «Skoda» двигалась в сторону метро Дружбы народов и на скорости влетела в «Chevrolet». От сильного удара «Aveo» буквально разорвало на части. Части авто разбросаны в 30-40 метрах друг от друга.

Предварительно, на месте аварии погибли два человека из «Skoda» и два - из «Chevrolet». Трое мужчин и одна женщина скончались до приезда медиков.

По состоянию на 9:40 по бульвару Дружбы Народов образовалась тянучка в обе стороны, полиция регулирует движение. На месте работали медики, сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Также на месте работали спасатели, которые пытались убрать части «Chevrolet» с проезжей части. Причины инцидента установит следствие.

Напомним, как в городе Золочев Львовской области в субботу, 8 июня произошло ДТП с участием пяти машин - грузовика, микроавтобуса и трех легковых автомобилей. Пострадали 14 человек.