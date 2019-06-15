На шахте в Донецкой области случился обвал – один горняк погиб

В Донецкой области случилась авария на шахте «Центральная» ДП «Торецкуголь», вследствие которой погиб один горняк.

Об этом сообщается в отчете ГСЧС.

Как говорится в отчете, на участке № 42, на горизонте 1146 метров, в шахте произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси с обвалом породы.

На аварийном участке находились двое горняков, один из них спасся самостоятельно. 15 июня в 03:15 найдено тело второго горняка.

Сейчас работа шахты приостановлена, горняки подняты на поверхность. К спасательным работам привлекалось 4 горноспасательных отделения Минэнергоугля.