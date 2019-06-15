Под Киевом на стоянке до тла сгорели десять автобусов «Богдан» и «ISUZU»

В Киевской области, 15 июня ночью на стоянке сгорели 10 автобусов марки «ISUZU» и «Богдан».

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Информация о пожаре на стоянке автомобилей в поселке Дымер Вышгородского района Киевской области к спасателям поступила в 2:40 ночи. К месту вызова были направлены дежурные караулы 38-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Дымер, 37-ГПСЧ города Вышгород и 58-ГПСЧ села Сухолучье.

Пожар локализовали в 3:30, полностью ликвидировали в 3:52. Уточняется, что огонь уничтожил 10 автобусов.

Во время тушения пожара были привлечены пять единиц техники и 12 человек личного состава. О пострадавших не сообщается. Причина пожара устанавливается.

Напомним, как ночью, 12 июня, в Николаеве сожгли автомобиль начальника локомотивного депо «Николаев» Эдуарда Олейничука.