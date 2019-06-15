На Львовщине военный смертельно ранил коллегу – были нарушены правила обращения с оружием

На Львовщине из-за нарушений правил обращения с оружием военный смертельно ранил своего коллегу.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР во Львове.

Информация о произошедшем попала в открытый доступ сегодня, 15 июня. Так, 9 июня, военнослужащий одной из частей на Львовщине, нарушил правила обращения с оружием и случайно нажал на курок. Эти действия привели к несанкционированному выстрелу и огнестрельному ранению другого военнослужащего. Он умер в результате полученной травмы в Яворовской районной больнице.

11 июня 2019, по ходатайству следователя ГБР, постановлением следственного судьи к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 10 лет.

Напомним, как 5 июня в Днепре на проспекте Поля, 27Д мужчина и женщина открыли стрельбу из балкона на 10-м этаже. Они стреляли из охотничьего ружья.