В Польше во время исполнения авиатрюка самолет упал в реку – спасатели ищут пилота

В субботу, 15 июня, во время VII авиационного шоу во время пролета над Вислой самолет упал в реку, недалеко от левого берега.

Об этом сообщает «Радио Польша».

Представитель местной пожарной службы Эдвард Мысера заявил, что спасательная операция продолжается.

«Действия сфокусированы на том, чтобы добраться до пилота и достать его из-под воды», - сказал пожарный.

На месте находятся спасательные группы и государственная пожарная служба. Авиашоу было приостановлено после происшествия.

Польские телевизионные каналы сообщили, что пилот выполнял сложное авиаакробатическое упражнение, но не справился с управлением. В результате самолет упал в реку недалеко от берега и затонул в течение нескольких секунд.

Напомним, как в США во время авиашоу разбился истребитель времен Второй мировой войны. Два человека находившиеся на борту старинного самолета погибли в результате авиакатастрофы.