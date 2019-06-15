В Николаеве мужчину, который избивал оппонента ногами, «прокатили» на капоте

В Николаеве на улице Космонавтов автомобиль сбил мужчину, который избивал человека прямо на дороге.

Об этом сообщается в паблике Х.Николаев.

Так, на видео, которое снимают из автомобиля, видно как мужчина избивает ногами и руками другого, который лежит на дороге. Человек не встаёт, пока ему наносят множественные удары.

В какой-то момент к ним подъезжает автомобиль белого цвета и сбивает мужчину, который избивал другого. Из машины выходят двое мужчин и идут за ним. На этом видео заканчивается.

Ранее сообщалось, что полиция продолжает розыск свидетелей конфликта возле «Сити-центра», во время которого жестоко избили парня.