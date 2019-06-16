В центре Киева ночью во дворе дома прогремел мощный взрыв, который разнес три гаража – причины пока неизвестны

В центре Киева в субботу ночью, 15 июня, прогремел сильный взрыв, который разрушил три гаража во дворе дома по улице Тургеневской, 16, в Шевченковском районе.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Киеве.

Сигнал о взрыве поступил спасателям в 23:25.

«По прибытию на место происшествия было установлено, что во дворе трехэтажного жилого дома, в одном из 7 кирпичных гаражей произошел взрыв неизвестного происхождения, без последующего горения. В результате взрыва 3 гаража разрушены полностью, повреждено газовую трубу и выбиты стекла окон лестничной клетки и квартир в рядом стоящем здании. Других видимых признаков разрушения конструкций дома нет. Предварительно в результате взрыва травмированных и погибших нет», – сообщили в ГСЧС.

Проводятся работы по разборке строительных конструкций гаражей. По состоянию на 08:00 травмированных и пострадавших не обнаружено. Работы по поиску возможных пострадавших продолжаются.

В ГСЧС не называют причины взрыва, отметив, что их устанавливают правоохранители.